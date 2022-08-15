В случае проведения очередного - седьмого - ядерного испытания КНДР поставит под угрозу безопасность региона, другие страны могут захотеть обрести ядерное оружие, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен Сообщение Глава конференции ДНЯО прокомментировал слова о ядерном испытании КНДР появились сначала на .