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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
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Конференция «Урегулирование убытков в страховании и взаимодействие с вендорами: программы для расчетов и калькуляций, аджастеры и независимые экспертизы, СТОА, аукционы»

Конференция «Урегулирование убытков в страховании и взаимодействие с вендорами: программы для расчетов и калькуляций, аджастеры и независимые экспертизы, СТОА, аукционы» пройдет 25 июня 2025 года в AZIMUT City Hotel Olympic Moscow 4 Организатор - Клуб Страховых Конференций (www.

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