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Царьград

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Ольга Чернявская предупредила о мерах против лихорадки Западного Нила

Ольга Чернявская предупредила о мерах против лихорадки Западного Нила

Ольга Чернявская из ВолгГМУ заявила, что лихорадка Западного Нила передается через укусы комаров. Исследования показывают, что заболевание фиксировалось с 2026 года в 59 регионах, включая Волгоградскую область.

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