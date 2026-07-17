Ольга Чернявская предупредила о мерах против лихорадки Западного Нила

Ольга Чернявская из ВолгГМУ заявила, что лихорадка Западного Нила передается через укусы комаров. Исследования показывают, что заболевание фиксировалось с 2026 года в 59 регионах, включая Волгоградскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии