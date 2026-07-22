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Отказ от дома престарелых для матери и годы борьбы за мужа: как сейчас живёт 80-летняя Людмила Зайцева

Отказ от дома престарелых для матери и годы борьбы за мужа: как сейчас живёт 80-летняя Людмила Зайцева

Сегодня народная актриса Людмила Зайцева редко появляется на публике и почти не снимается в кино, предпочитая тихую, уединённую жизнь.

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