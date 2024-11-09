Президент Чехии призвал страны Европы вкладывать больше денег в оборону

Global Look Press/Robert Michael/dpa Президент Чехии Петр Павел в выступлении на церемонии открытия международной конференции Prague Defence Summit обратился к руководству стран Европы с призывом увеличить траты на оборону.
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