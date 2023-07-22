Что происходит с нами, когда мы перестаём писать от руки?

Жанна Чешева

ДА ! Именно перьевыми, в статье об этом как раз и говорится. Видимо, именно потому, что вы никогда ими не писали, поэтому даже такую коротенькую статейку не в состоянии, прочитав, хоть что-то из неё запомнить, видимо, хватило только на заголовок(((