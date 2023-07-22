Сегодня мы наблюдаем устойчивую тенденцию к полному отказу от чистописания в общеобразовательных школах.
Что происходит с нами, когда мы перестаём писать от руки?
Комментарии
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Владислав Владислав
Отличная статья.
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23 час.
Жанна Чешева
ДА ! Именно перьевыми, в статье об этом как раз и говорится. Видимо, именно потому, что вы никогда ими не писали, поэтому даже такую коротенькую статейку не в состоянии, прочитав, хоть что-то из неё запомнить, видимо, хватило только на заголовок(((
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21 час.
Жанна Чешева
Это заметно, уже выше вам об этом написала
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20 час.
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