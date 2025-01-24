В Омске только после вмешательства прокуратуры установили фонари в самом центре города - на Набережной Тухачевского (от улицы Ивана Алексеева до Кемеровской).
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В Омске только после вмешательства прокуратуры установили фонари в самом центре города - на Набережной Тухачевского (от улицы Ивана Алексеева до Кемеровской).