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Как охотник из тверской глубинки стал грозой эсэсовских снайперов

Как охотник из тверской глубинки стал грозой эсэсовских снайперов

Война не спрашивает человека, кем он хочет быть. Она ставит его в строй, выдаёт винтовку и говорит: иди, закрывай позицию.

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