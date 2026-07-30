Рекордные прибыли больше не спасают: ИИ-распродажа накрыла Азию

Еще недавно рекордная прибыль производителя микросхем почти гарантировала рост его акций.Инвесторы видели увеличивающиеся продажи памяти, ускорителей и оборудования для центров обработки данных и делали простой вывод: искусственный интеллект будет требовать все больше вычислительных мощностей, а значит, поставщики этой инфраструктуры продолжат богатеть.