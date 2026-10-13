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Царьград

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Росстандарт запретил продажи китайских грузовиков: причина в неисправностях

Росстандарт запретил продажи китайских грузовиков: причина в неисправностях

В России запретили продажу некоторых грузовых автомобилей и спецтранспорта из КитаяНа территории России Росстандарт запретил продажу некоторых моделей грузовиков и спецтранспорта из-за выявленных нарушений обязательных требований безопасности.

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