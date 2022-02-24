Минобороны РФ заявило о восстановлении подачи воды в Крым

Насколько работа Северо-Крымского канала важна для хозяйства Крыма и какое положение в энергосистеме Украины занимает Чернобыльская АЭС?Российские военные выполнили поставленные на четверг задачи в рамках операции, сообщили в Минобороны России.
Насколько работа Северо-Крымского канала важна для хозяйства Крыма и какое положение в энергосистеме Украины занимает Чернобыльская АЭС?Российские военные выполнили поставленные на четверг задачи в рамках операции, сообщили в Минобороны России.
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