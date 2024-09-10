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В Киеве объяснили что ждет Зеленского после слов Нуланд

В Киеве объяснили что ждет Зеленского после слов Нуланд

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил смысл слов Виктории Нуланд о том, что Украина приняла решение не заключать Стамбульские договоренности с Россией после диалога с США и Великобританией.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Жаль, что невозможно эту мразь выкрасть для суда. А без кокса он сдаст все явки и пароли и где деньги лежат. Но...увы, его утилизируют сами хозяева. Вопрос только в том каким образом? Отравят охранники, сделают смерть от русни или для начала вывезут якобы для защиты, а там...сердце не выдержало. В любом случае он действительно обречен.
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9 час.
Людмила Лиханова
Жаль, что невозможно эту мразь выкрасть для суда. А без кокса он сдаст все явки и пароли и где деньги лежат. Но...увы, его утилизируют сами хозяева. Вопрос только в том каким образом? Отравят охранники, сделают смерть от русни или для начала вывезут якобы для защиты, а там...сердце не выдержало. В любом случае он действительно обречен. Так что островок ему не светит.
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9 час.
Elena Guseva
Оно давно не президент.
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5 час.

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