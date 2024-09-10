В Киеве объяснили что ждет Зеленского после слов Нуланд

Жаль, что невозможно эту мразь выкрасть для суда. А без кокса он сдаст все явки и пароли и где деньги лежат. Но...увы, его утилизируют сами хозяева. Вопрос только в том каким образом? Отравят охранники, сделают смерть от русни или для начала вывезут якобы для защиты, а там...сердце не выдержало. В любом случае он действительно обречен.

Людмила Лиханова

Жаль, что невозможно эту мразь выкрасть для суда. А без кокса он сдаст все явки и пароли и где деньги лежат. Но...увы, его утилизируют сами хозяева. Вопрос только в том каким образом? Отравят охранники, сделают смерть от русни или для начала вывезут якобы для защиты, а там...сердце не выдержало. В любом случае он действительно обречен. Так что островок ему не светит.