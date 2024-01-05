Пицца с необычной начинкой расколола итальянцев

CNN: новая пицца «Маргарита кон ананас» расколола Италию Итальянский шеф-повар, неаполитанский пиццайоло (мастер по приготовлению пиццы) в третьем поколении Джино Сорбильо вызвал волну негодования среди итальянцев, приготовив пиццу с ананасами под названием «Маргарита кон ананас».
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