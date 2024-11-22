Юань дороже 14 рублей и рост ВВП Германии. Обзор финансового рынка от 22 ноября

Китайская валюта торгуется выше 14 рублей впервые с октября 2023 года. Экономика Германии в третьем квартале 2024 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 22 ноября.
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