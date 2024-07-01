Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» стал лидером кинопроката в России

За выходные Специальный выпуск анимационного фильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» стал лидером проката в России и странах СНГ за минувшие выходные, собрав 39,4 млн рублей, сообщает портал Kinobusiness.
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