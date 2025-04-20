Герои мультсериала «Сказочный патруль» попали в миры Pixar

Уже множество раз мы сталкивались с тем, как меняет нейросеть героев разных мультфильмов — и не перестаём удивляться! В этот раз герои мультсериала «Сказочный патруль» были перенесены при помощи Midjorney в миры студии Pixar, и получилось очень классно.