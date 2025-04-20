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Герои мультсериала «Сказочный патруль» попали в миры Pixar

Герои мультсериала «Сказочный патруль» попали в миры Pixar

Уже множество раз мы сталкивались с тем, как меняет нейросеть героев разных мультфильмов — и не перестаём удивляться! В этот раз герои мультсериала «Сказочный патруль» были перенесены при помощи Midjorney в миры студии Pixar, и получилось очень классно.

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