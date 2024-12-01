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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Эвертона» ноль голов в последних 3 матчах. 1.55 – серия прервется в игре с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон» в 13-м туре АПЛ. «МЮ» – явный фаворит за 1.62. Победа «Эвертона» идет за 5.

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