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Миллион рублей за новейший Mac Studio? В топовой версии самый мощный настольный компьютер Apple стоит 8000 долларов

Миллион рублей за новейший Mac Studio? В топовой версии самый мощный настольный компьютер Apple стоит 8000 долларов

Сегодня Apple представила свой самый мощный настольный компьютер Mac Studio, и практически сразу же на официальном сайте появился его конфигуратор.

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