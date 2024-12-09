Как на самом деле китайцы помогли русским завоевать Сибирь

Согласно расхожему мнению, китайцы только и ждут, как бы отнять у России Сибирь и заселить ее. Однако малолюдные пространства от Урала до Тихого океана никогда в истории не привлекали Поднебесную империю, а когда здесь появились русские, китайское правительство своими действиями даже помогло им укрепиться на этих землях.