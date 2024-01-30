Что не так с «Царевной-лягушкой»: психологический анализ сказки Елена ГалицкаяВсем нам знакомы русские народные сказки, но что скрывается за поверхностью «Царевны-лягушки»? Психологический анализ раскрывает глубокие символы и отражает универсальные аспекты человеческой природы, сообщают журналисты сайта ftimes.