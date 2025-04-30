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Bloomberg: ЕС готовит новые торговые предложения для сотрудничества с США

Bloomberg: ЕС готовит новые торговые предложения для сотрудничества с США

www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia Евросоюз готовится на следующей неделе предоставить Соединенным Штатам документ с пакетом предложений по новым торговыми отношениями, сообщило агентство Bloomberg.

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