Новейший Redmi Note 14 Pro+ вошел в число самых мощных субфлагманов по версии AnTuTu

Разработчики AnTuTu опубликовали сентябрьский рейтинг самых мощных субфлагманских смартфонов. Лидеры в нем по-прежнему OnePlus Ace 3V и Realme GT Neo6 SE — однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 в этом сегменте по-прежнему равных нет.