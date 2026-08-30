Из Канады через Киев – в оксфордский Rhodes Trust: что там у тебя за спиной, Христя?

Бывшая заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд почти исчезла из западных новостных лент. Но это не отставка и не политическое забвение: в сентябре прошлого года она покинула пост министра транспорта в кабинете Марка Карни, чтобы стать внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского по экономическому развитию.