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Мировое обозрение

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Из Канады через Киев – в оксфордский Rhodes Trust: что там у тебя за спиной, Христя?

Из Канады через Киев – в оксфордский Rhodes Trust: что там у тебя за спиной, Христя?

Бывшая заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд почти исчезла из западных новостных лент. Но это не отставка и не политическое забвение: в сентябре прошлого года она покинула пост министра транспорта в кабинете Марка Карни, чтобы стать внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского по экономическому развитию.

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