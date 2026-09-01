Диетолог Якутии предложила создать систему детского питания на Дальнем Востоке

На форуме во Владивостоке главный диетолог Якутии Ульяна Лебедева предложила создать межрегиональную систему детского питания на Дальнем Востоке, основанную на уникальных региональных решениях.
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