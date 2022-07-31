Военное обозрение

3 082 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Zim
    представителей преступников на место преступления допускать нельзя.Украинский «Красн...
  • Геннадий Бережнов
    И выводят живую силу формируя колонны. А что ВКС России на это скажет?Союзные силы ВС Р...
  • Виктор Михайлов
    Старушенция уже давно страдает старческим слабоумием , как и её босс , полностью подчиняемая сенаторам - русофобам .Захарова о намере...

Российский ответ HIMARS: системы «Кама» и «Ураган-1М»

Российский ответ HIMARS: системы «Кама» и «Ураган-1М»

РСЗО 9А52-4 «Кама» из Перми. Источник: wikipedia.org «Химера» не одна такая Одним из главных преимуществ зарубежных колесных РСЗО HIMARS является высокая мобильность и скрытность.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх