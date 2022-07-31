Российский ответ HIMARS: системы «Кама» и «Ураган-1М»

РСЗО 9А52-4 «Кама» из Перми. Источник: wikipedia.org «Химера» не одна такая Одним из главных преимуществ зарубежных колесных РСЗО HIMARS является высокая мобильность и скрытность.
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