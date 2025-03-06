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Орбан раскрыл цель вопросов Зеленскому на саммите

Орбан раскрыл цель вопросов Зеленскому на саммите

Вопросы, прозвучавшие в адрес президента Украины Владимира Зеленского на саммите ЕС, были необходимы для того, чтобы собравшиеся поняли, что у него в голове, 6 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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