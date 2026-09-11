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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мемориал Рабер. Злата Буря лидирует после короткой программы у женщин, Сарновская, Принева, Мильто, Докукина, Литвинчева, Сарафанова выступят по КМС

11 сентября фигуристки выступят с короткими программами на турнире памяти Ирины Рабер в Москве. Прямую трансляцию соревнований показывает сайт Федерации фигурного катания Москвы .

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