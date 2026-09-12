Stolen Electricity is Powering Illegal Crypto Farms Across the Globe

Electricity theft is a global problem, and it’s getting more dire all the time. While the problem is most common in developing countries, where grid infrastructure is limited and utilities and state authorities have lower oversight capacities, developed countries are not immune either.
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