12 часов в салоне: фигуристка Трусова кардинально сменила образ

Фото нового цвета волос девушка опубликовала в своём канале, чем вызвала море реакций.Известная фигуристка, серебряный призёр Олимпиады и уроженка Рязани Александра Трусова 12 часов провела в салоне красоты, чтобы кардинально сменить образ.
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