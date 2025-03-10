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12 часов в салоне: фигуристка Трусова кардинально сменила образ

12 часов в салоне: фигуристка Трусова кардинально сменила образ

Фото нового цвета волос девушка опубликовала в своём канале, чем вызвала море реакций.Известная фигуристка, серебряный призёр Олимпиады и уроженка Рязани Александра Трусова 12 часов провела в салоне красоты, чтобы кардинально сменить образ.

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