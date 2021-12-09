Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена обрастают подробностями и слухами. Комментарий Георгия Бовта

Российскому президенту удалось добиться определенных тактических успехов, считает политолог, а что касается Байдена, то его позиция по отношению к многочисленным «озабоченностям» Москвы может быть выражена фразой: «Я вас услышал»Агентство The Associated Press сообщило, что после переговоров Джо Байдена с Владимиром Путиным администрация президента США займет более активную позицию как в урегулировании украинского кризиса, так и в части реакции на обращение российского президента по поводу расширения НАТО и возможности членства в нем Украины.