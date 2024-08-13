Депутат Судзуки: присоединение Японии к санкциям против России было неправильным

Расчет США на то, что экономические санкции заставят Российскую Федерацию «отступить за два месяца», оказался ошибочным, а присоединение Токио к ограничительным мерам против Москвы было неправильным и опасным.
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