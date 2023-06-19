Неспешный разговор

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Скандал в мире пропаганды

Скандал в мире пропаганды

Виктор АнисимовПросто неравнодушный человек. Выяснилось, что один из самых влиятельных “патриотических” телеграм-каналов, “Рыбарь” (имеет более миллиона подписчиков), сотрудничает с влиятельным телеграм-каналом ЦИПСО киевской хунты “Труха”.

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