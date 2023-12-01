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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джерри – 9-й вратарь в истории НХЛ, забивший гол за счет броска по воротам

Голкипер «Питтсбурга» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:2), поразив пустые ворота.

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