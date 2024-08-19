БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Главной целью ВСУ в Курской области стали мирные жители

Главной целью ВСУ в Курской области стали мирные жители

ВСУ разрушили мост в Курской области ради похищения жителей отрезанных поселений @ Илья Питалев/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Ракетная атака ВСУ, в результате которой был разрушен автомобильный мост в Глушковском районе Курской области, серьезно усложнила эвакуацию жителей 30 населенных пунктов.

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