Россияне рассказали, дефицита каких товаров боятся больше всего

Россияне раскрыли свои опасения насчёт дефицита товаров в текущих условиях. Как сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ, больше всего жители страны боятся нехватки импортных лекарств, медицинского оборудования и продуктов.