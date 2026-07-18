В Перми проверяют разлив нефти: пробы почвы и воды взяты

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором и краевым министерством природных ресурсов проводит проверку информации о возможном разливе нефтепродуктов на территории Пермского муниципального округа.
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