Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Во вторник с утра по ТГ-каналам понеслась новость о том, что бывшего министра обороны России, а ныне секретаря Совбеза страны Сергея Шойгу вот-вот назначат.
"Шойгу отправляют губернатором на Урал": Кто "сливает" экс-министра обороны
Комментарии
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v
vasechkin7
Одно не понятно, чем и где он положительно отметился? Осваивал деньги в МЧС? губернатором где-то? Министром обороны? везде таскал свою команду жуликов-воров, которые явно откаты делали ему. А если не делали, значит просто ду...к в квадрате.
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2 час.
Ирина
Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и предложил ему возглавить Свердловскую область. Об этом пресс-служба Кремля 26 марта.
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1 час.
Владимир Тамбасов
А "табуреточнику" тож все сошло с рук , как с гуся вода
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1 мин.
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