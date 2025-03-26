"Шойгу отправляют губернатором на Урал": Кто "сливает" экс-министра обороны

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vasechkin7

Одно не понятно, чем и где он положительно отметился? Осваивал деньги в МЧС? губернатором где-то? Министром обороны? везде таскал свою команду жуликов-воров, которые явно откаты делали ему. А если не делали, значит просто ду...к в квадрате.