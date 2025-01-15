В СЗРП попросили ограничить вылов рыбы в Черном и Азовских морях

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду", первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев направил письмо на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с просьбой ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях в связи с загрязнением мазут.