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КНЦ СО РАН предложили брать угольную золу для терапии онкологии

КНЦ СО РАН предложили брать угольную золу для терапии онкологии

Русские ученые из Красноярска нашли новый способ терапии онкологических заболеваний.Красноярский научный центр СО РАН (КНЦ СО РАН) в своем Telegram-канале сообщает, что зольные отходы угольной энергетики могут стать подходящим материалом для этого.

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