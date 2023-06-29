КНЦ СО РАН предложили брать угольную золу для терапии онкологии

Русские ученые из Красноярска нашли новый способ терапии онкологических заболеваний.Красноярский научный центр СО РАН (КНЦ СО РАН) в своем Telegram-канале сообщает, что зольные отходы угольной энергетики могут стать подходящим материалом для этого.