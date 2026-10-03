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СКА выиграл 8 из 10 матчей сезона, сегодня – 6:5 Б с «Адмиралом». Команда Ларионова пропустила 11 шайб в двух последних встречах

СКА обыграл «Адмирал» (6:5 Б) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.  Таким образом, петербургский клуб одержал 8-ю победу в этом сезоне и занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 16 очками после 10 игр.

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