В Киеве зреет план военного переворота – захват Верховной Рады

Путч может произойти из-за глубокого разочарования действиями властей.В Киеве представителями военных структур обсуждается возможность осуществления политического переворота из-за крайнего недовольства политикой действующей киевской власти.
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