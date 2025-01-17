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На «Госуслугах» появится упрощенная биометрия для защиты данных

На «Госуслугах» появится упрощенная биометрия для защиты данных

В ближайший месяц правительство РФ предложит новый способ защиты аккаунта на портале госуслуг с использованием упрощенной биометрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

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