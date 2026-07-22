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Царьград

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Главврач РОКБ Вячеслав Коробка ушел после 13 лет работы

Главврач РОКБ Вячеслав Коробка ушел после 13 лет работы

Вячеслав Коробка оставил пост главного врача Ростовской областной клинической больницы (РОКБ). Руководство медицинским учреждением он осуществлял на протяжении тринадцати лет.

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