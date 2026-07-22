Главврач РОКБ Вячеслав Коробка ушел после 13 лет работы

Вячеслав Коробка оставил пост главного врача Ростовской областной клинической больницы (РОКБ). Руководство медицинским учреждением он осуществлял на протяжении тринадцати лет.
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