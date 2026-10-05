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Шанхай примет международные соревнования по воплощенному интеллекту в октябре

Шанхай примет международные соревнования по воплощенному интеллекту в октябре

С 23 по 25 октября в Шанхае пройдут масштабные соревнования по воплощенному интеллекту, которые объединят передовые технологии, инновационные идеи и профильные экосистемы.

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