Матвиенко заявила о несостоятельности лидеров ЕС после поражения на выборах в ЕП

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поражение партий президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца на выборах в Европарламент демонстрирует их несостоятельность как политиков.
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