Deutsche Bank Says Starship Flight 13 Made "Solid Progress" Despite Booster Setback Following last month's record-setting IPO, SpaceX shares have plunged 50% from their peak and now trade about 15% below the $135 offering price.
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