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Zero Hedge

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Deutsche Bank Says Starship Flight 13 Made "Solid Progress" Despite Booster Setback

Deutsche Bank Says Starship Flight 13 Made "Solid Progress" Despite Booster Setback

Deutsche Bank Says Starship Flight 13 Made "Solid Progress" Despite Booster Setback Following last month's record-setting IPO, SpaceX shares have plunged 50% from their peak and now trade about 15% below the $135 offering price.

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