В США допустили нарушение соглашений с Украиной о безопасности в случае выбора другого президента

Об этом заявил помощник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.Соединенные штаты Америки готовы отказаться от соглашений с Украиной по поводу безопасности, если в их стране к власти придет новый президент.
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