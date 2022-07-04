Новое решение для российских водителей предложили в ГИБДД

В Госавтоинспекции предложили Минздраву составить список лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем, об этом заявил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков, сообщает PRIMPRESS.
В Госавтоинспекции предложили Минздраву составить список лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем, об этом заявил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков, сообщает PRIMPRESS.
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