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Новое решение для российских водителей предложили в ГИБДД

Новое решение для российских водителей предложили в ГИБДД

В Госавтоинспекции предложили Минздраву составить список лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем, об этом заявил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков, сообщает PRIMPRESS.

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