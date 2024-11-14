Устоявшаяся модель Вселенной поставлена под сомнение

Ученые Университета Кейс Вестерн Резерв в США нашли подтверждение альтернативной модели Вселенной. Согласно их выводам, сделанным на основе данных космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), результаты ставят под сомнение гипотезу о темной материи.
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