Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Байден обсудит ук...
  • Леонид Руси
    Да... это всё! Выхода нет... Это конец... Вмерла таки... ))) Одни хохлы убегут в Канаду, а други встретят нас с трико...Владелец крупнейш...
  • Mikhail Stepanov
    Так называемый Дом Романовых те еще ублюдки, конечно, но это не повод мерзко «шутить» какому-то так называемому «блог...В Российском импе...

Устоявшаяся модель Вселенной поставлена под сомнение

Устоявшаяся модель Вселенной поставлена под сомнение

Ученые Университета Кейс Вестерн Резерв в США нашли подтверждение альтернативной модели Вселенной. Согласно их выводам, сделанным на основе данных космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), результаты ставят под сомнение гипотезу о темной материи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх