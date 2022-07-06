Вечерняя Москва

17 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Лазарев
    фашизм должен быть уничтожен в его логовеПосольство РФ в С...
  • валерий лисицын
    Проблески сознания у Донни похоже случились.«Мы нация в упадк...
  • Meerflieger
    Ну дети, чесслово... Я в домике, не трогайте меня...  😃«Железный занавес...

Синоптики предупредили жителей Москвы о жаре и ливневых дождях 6 июля

Синоптики предупредили жителей Москвы о жаре и ливневых дождях 6 июля

В среду, 6 июля, в столичном регионе сохранится жаркая погода. А близость волнового атмосферного фронта в совокупности с высоким температурным режимом организуют неустойчивость в атмосфере и как следствие кратковременные дожди ливневого характера.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх