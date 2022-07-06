Синоптики предупредили жителей Москвы о жаре и ливневых дождях 6 июля

В среду, 6 июля, в столичном регионе сохранится жаркая погода. А близость волнового атмосферного фронта в совокупности с высоким температурным режимом организуют неустойчивость в атмосфере и как следствие кратковременные дожди ливневого характера.
В среду, 6 июля, в столичном регионе сохранится жаркая погода. А близость волнового атмосферного фронта в совокупности с высоким температурным режимом организуют неустойчивость в атмосфере и как следствие кратковременные дожди ливневого характера.
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